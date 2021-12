Un accident impliquant un taxi Tesla Model 3, dans le XIIIe arrondissement de Paris, a fait un mort et 20 blessés, dont trois sont dans un état grave.

Il n'y a pas "à ce stade" d'élément qui accréditerait la thèse d'un problème technique sur le taxi Tesla impliqué samedi dans un accident mortel à Paris, a affirmé mercredi le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

"À ce stade nous n'avons pas d'élément technique qui nous ferait croire qu'il y a un problème de dysfonctionnement technique sur ces modèles-là", les Model 3 de Tesla, constructeur américain de voitures électriques, a ajouté M. Djebbari sur RMC.

Il s'exprimait au lendemain de la décision de la compagnie G7 de mettre à l'arrêt une trentaine de taxis d'un modèle similaire à celui qui a été impliqué dans un accident spectaculaire samedi dans le XIIIe arrondissement de Paris.

Selon un bilan provisoire actualisé, l'accident a fait un mort et 20 blessés, dont trois sont dans un état grave, a indiqué mardi soir le parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour "homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur".

De son côté, le conducteur a affirmé que la pédale de frein n'avait pas fonctionné, selon le journal Le Parisien.

Le ministre a souligné s'être entretenu avec le directeur général de la filiale européenne de Tesla. Ce dernier a "dit avoir fourni toutes les données techniques à la justice (...) et être serein sur ce sujet".

