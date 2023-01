Le Brabant wallon et Bruxelles comptent le moins de jours de maladie au travail, indique l'Employment Tracker de SD Worx, qui analyse les données salariales mensuelles de 70 000 employeurs et de plus d'un million de travailleurs du secteur privé en Belgique.

Les employeurs du Brabant wallon et de Bruxelles obtiennent les meilleurs résultats en termes d'absence à court terme (<1 mois) et à moyen terme (1 mois-1 an). C'est ce que révèle l'Employment Tracker de SD Worx.

En 2022, 6,08% des jours dans le Brabant wallon ont été perdus pour cause de maladie de moins d'un an. C'est le meilleur chiffre pour la Wallonie. Le Brabant wallon a également le taux d'absence à moyen terme le plus bas de la Région. A Bruxelles, 65% des salariés ont été absents du travail pour de courtes périodes. En nombre de jours, Bruxelles se classe parmi les meilleures régions, avec la plus faible perte de jours de travail due aux absences courtes et moyennes : environ 6%.

Pourtant, l'absentéisme a augmenté partout en Belgique en 2022. Dans le Brabant wallon, le Brabant flamand et Bruxelles, l'augmentation a été la plus forte malgré des scores globaux plus faibles que la moyenne. En Wallonie, les têtes de file en termes d'absence sont le Hainaut et le Luxembourg. C'était également le cas l'année dernière.

Les maladies de courtes durées sont celles les plus observées, précise le communiqué. Environ 65% des travailleurs de Bruxelles et du Brabant wallon ont été absents au moins 1 jour pour cause de maladie pour 35% qui n'en ont pas eu un seul jour. "Au début de l'année 2022, nous avons fait face à un nouveau pic de la crise du coronavirus. A partir du mois d'avril, nous avons entrevu un déclin. En septembre, l'absentéisme de courte durée a connu une nouvelle augmentation, mais nous le constatons également dans l'année de référence 2019. L'automne engendre traditionnellement une vague de rhumes et de grippes. Néanmoins, le pic de décembre a été particulièrement frappant, par rapport à 2021 et 2019", explique Sébastien Dufour, directeur régional de SD Worx.

Les employeurs du Brabant wallon et de Bruxelles obtiennent les meilleurs résultats en termes d'absence à court terme (<1 mois) et à moyen terme (1 mois-1 an). C'est ce que révèle l'Employment Tracker de SD Worx. En 2022, 6,08% des jours dans le Brabant wallon ont été perdus pour cause de maladie de moins d'un an. C'est le meilleur chiffre pour la Wallonie. Le Brabant wallon a également le taux d'absence à moyen terme le plus bas de la Région. A Bruxelles, 65% des salariés ont été absents du travail pour de courtes périodes. En nombre de jours, Bruxelles se classe parmi les meilleures régions, avec la plus faible perte de jours de travail due aux absences courtes et moyennes : environ 6%.Pourtant, l'absentéisme a augmenté partout en Belgique en 2022. Dans le Brabant wallon, le Brabant flamand et Bruxelles, l'augmentation a été la plus forte malgré des scores globaux plus faibles que la moyenne. En Wallonie, les têtes de file en termes d'absence sont le Hainaut et le Luxembourg. C'était également le cas l'année dernière.Les maladies de courtes durées sont celles les plus observées, précise le communiqué. Environ 65% des travailleurs de Bruxelles et du Brabant wallon ont été absents au moins 1 jour pour cause de maladie pour 35% qui n'en ont pas eu un seul jour. "Au début de l'année 2022, nous avons fait face à un nouveau pic de la crise du coronavirus. A partir du mois d'avril, nous avons entrevu un déclin. En septembre, l'absentéisme de courte durée a connu une nouvelle augmentation, mais nous le constatons également dans l'année de référence 2019. L'automne engendre traditionnellement une vague de rhumes et de grippes. Néanmoins, le pic de décembre a été particulièrement frappant, par rapport à 2021 et 2019", explique Sébastien Dufour, directeur régional de SD Worx.