La filiale Asie-Pacifique d'AB InBev, Budweiser Brewing Company APAC, fera son entrée à la Bourse de Hong Kong dans le courant du mois de juillet. L'introduction devrait permettre au premier brasseur mondial de lever jusqu'à 9,8 milliards de dollars. De l'argent qui sera investi pour se développer, au Japon notamment.

Budweiser Brewing Company APAC Limited comprend les activités asiatiques d'AB InBev. La branche est principalement active en Chine, en Australie, en Corée du Sud, en Inde et au Vietnam. L'entreprise a déposé sa demande d'introduction en Bourse à Hong Kong en mai dernier. Elle pourrait être une étape en vue de reprises dans la région. "Il y a encore plusieurs marchés où nous ne sommes pas numéro un ou deux, surtout si on regarde vers le Japon et l'Asie du sud-est", a expliqué Jan Craps, le CEO flamand de l'entreprise, lors d'une conférence de presse à Hong Kong. "Il y a de nombreux marchés très intéressants où nous pensons pouvoir collaborer avec les brasseurs régionaux afin de donner davantage de choix aux consommateurs."