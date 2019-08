A Moscou, l'industrie aéronautique russe parade pour conjurer la morosité (en images)

Cela a été l'occasion pour Vladimir Poutine de vanter mardi le "haut potentiel d'exportation" du pays et ses "traditions uniques dans la construction aéronautique qui permettent à la Russie de rester parmi les fleurons de l'industrie aérospatiale", ainsi que les "projets novateurs comme le magistral avion MC-21 et les hélicoptères Mi-38 et Ka-62".