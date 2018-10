Paul Vacca Romancier, essayiste et consultant Opinion

À l'ère du tout, tout de suite, l'attente comme nouvelle arme marketing

On connaissait la règle des "six poignées de main" qui veut que nous soyons à six poignées de main maximum de n'importe quel être humain sur la planète (Barack Obama, Georges Clooney ou Rihanna). On pourra bientôt ajouter une nouvelle règle. Celle des deux jours. Soit la durée maximale qui nous séparera tous sous peu de n'importe quel produit sur la planète.