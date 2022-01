Les activités de Liège Airport ont connu une nouvelle forte progression l'an dernier, et ce malgré une année 2021 toujours marquée par la pandémie pour le secteur aérien. Le trafic de marchandises y a ainsi atteint 1.412.498 tonnes (+26%) par rapport aux 1.120.643 tonnes de 2020, qui avaient déjà constitué un record pour l'aéroport liégeois.

Les vols de jour ont par ailleurs continué à s'y développer, tout comme la multimodalité, et les vols humanitaires et pharmaceutiques ont pris une place plus importante.

Les résultats de 2021 sont dans la continuité de l'évolution de 2020, explique son CEO Laurent Jossart. "La perturbation mondiale des chaînes d'approvisionnement, le manque de capacité du transport aérien dans les soutes des avions passagers sont des tendances qui ont émergé en 2020 et qui ont également stimulé notre croissance en 2021. Les équipements humanitaires, le secteur pharmaceutique et les soins de santé (masques, vaccins, médicaments) sont les principaux segments de marché", situe-t-il.

Avec l'ensemble des partenaires de la logistique, Liège Airport est par ailleurs désormais au coeur d'une stratégie multimodale (air, route, rail, fleuve) "qui s'avère payante pour la Wallonie", estime l'aéroport. Grâce à celle-ci, Liège Airport et le secteur logistique avaient anticipé afin d'être au centre du commerce transfrontalier européen.

"L'évolution du fret ferroviaire vers le terminal rail de 'Liège Logistics', situé sur l'aéroport, est spectaculaire. L'ensemble des terminaux ferroviaires de Liège, connectés à la Chine, ont manutentionné 16.103 conteneurs en 2021, soit une augmentation de près de 70% par rapport à 2020'', illustre Laurent Jossart. Cela représente 172.893 tonnes, tant à l'import qu'à l'export (+66%), avec une croissance significative des conteneurs pleins à l'export, note l'aéroport.

A noter que le trafic passagers a montré quelques signes de reprise avec 76.493 voyageurs (+72%), contre 44.487 en 2020, encore loin toutefois des 170.737 personnes accueillis en 2019.

Le nombre de mouvements d'avions a augmenté avec 45.699 mouvements en 2021 (+13,4% par rapport à 2020), dont 38.393 pour des appareils cargo (+12%).

