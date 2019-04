À Charleroi, un nouvel écosystème d'innovation va voir le jour. Voici à quoi il ressemblera

La cellule Catch créée pour redynamiser la ville après le départ de Caterpillar vient d'annoncer la mise en place d'un espace dédié à la formation numérique et à la recherche et l'innovation technologique dans les sciences de l'ingénieur. Son (double) nom : A6K et E6K. Retour sur une mise en place façon start-up !

L'ancien bâtiment du Tri postal : 6.000 m2 dédiés à l'ingénierie et à la formation. © PG