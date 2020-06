7,5 millions d'euros injectés dans Air Belgium

La Société régionale d'investissement de Wallonie (SRIW), la Société wallonne de gestion et participations (Sogepa) et la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI) vont toutes les trois injecter 2 millions d'euros dans la compagnie Air Belgium, à travers une augmentation de capital, rapporte jeudi le journal L'Echo. Sabena Aerospace Engineering va pour sa part débourser 300.000 euros.

