60 % des Belges surveillent attentivement leurs heures de travail via un logiciel. C'est beaucoup moins que les employés scandinaves et allemands, mais plus que nos voisins français.

En moyenne, en Europe, septante pour cent (69%) des travailleurs surveillent attentivement leurs heures de travail. Les meilleurs de la classe sont les Suédois (79%) et les Allemands (81%). L'Italie ferme le trio de tête avec 76%. Les employés français se retrouvent en dernière position avec 46% juste derrière la Belgique qui a un score de 60%. SD Worx a mené cette enquête dans 10 pays, par le biais d'un sondage auprès de 10.119 salariés, dont 1098 en Belgique.

L'étude démontre que l'effet de l'enregistrement du temps de travail sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plutôt positif. La proportion de personnes favorables à ce système (47%) est plus élevée en Belgique que celle des personnes qui y sont défavorables (16%). C'est en Finlande et en France que les scores sont les plus bas, mais même dans ces pays, il y a plus de personnes positives (35% et 40% respectivement) que négatives (22% et 21% respectivement). Aux Pays-Bas, en Allemagne et en Norvège notamment, les travailleurs sont plus nombreux à penser que l'enregistrement a un impact positif sur l'équilibre entre leur vie professionnelle et privée.

Les travailleurs aux commandes

En Belgique, 48% des entreprises utilisent un tel système pour encoder le temps de travail de leurs employés. La moyenne en Europe est de 55%. En particulier en Espagne (67%) et en Norvège (66%), en Allemagne (63%), en Suède (63%) et en Finlande (60%), il est courant que les travailleurs suivent leurs heures de travail via un logiciel. Aux Pays-Bas (44%), en France (41%) et au Royaume-Uni (46%), ce pourcentage est beaucoup plus bas.

"Grâce à la transparence, chaque salarié est responsable du respect de ses propres horaires de travail. Dans un même temps, le service des RH peut se concentrer sur ses tâches principales, puisqu'il n'a plus à traiter manuellement les heures de travail", expliquent Christophe Genilloud et Martine Pugin, responsable informatique et responsable RH chez Liebherr.

En Belgique, environ une entreprise sur cinq (18%) investit déjà dans ce type d'applications RH qui permettent aux salariés et aux managers de saisir et de gérer eux-mêmes leurs données. Les domaines d'application les plus populaires en Belgique sont principalement : les demandes d'absences (48%), l'enregistrement des heures de travail (41%), les demandes d'aperçu des salaires (35%) et la soumission des dépenses (32%).

