300 nouveaux Delhaize, vraiment ? L'annonce doit être prise avec des pincettes!

Voilà qui résonne comme un rugissement dans le secteur de la distribution. Après avoir revu sa stratégie et redressé ses résultats, l'enseigne au lion est passée en mode offensif. Le groupe néerlando-belge Ahold Delhaize annonçait en début d'année sa volonté d'ouvrir 300 nouveaux magasins Delhaize en Belgique dans les trois à quatre ans, en même temps qu'il mettait fin au suspense concernant l'avenir de sa chaîne Albert Heijn chez nous : non seulement le retailer veut rester présent au plat pays avec sa marque bleue mais, en plus, il souhaite la renforcer. Trente à 50 nouveaux points de vente Albert Heijn devraient en effet ouvrir leurs portes en Flandre.

