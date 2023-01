Le North Sea Port a connu une année 2022 record avec 73,6 millions de tonnes de marchandises en trafic maritime (+7%) et 64,5 millions de tonnes en navigation intérieure. Le port de Gand a fusionné il y a cinq ans avec les ports zélandais de Flessingue et Terneuzen. La guerre en Ukraine ne semble donc pas encore avoir affecté l'activité, mais la direction du North Sea Port s'attend à un léger recul cette année.

Depuis la fusion le 1er janvier 2018, l'entité figure parmi les 10 plus grands ports européens. "Cette position est renforcée après cette nouvelle année record", assène le responsable du port, Daan Schalck. Malgré un contexte international très chahuté, 2022 aura donc constitué une année record dans la jeune existence du North Sea Port, effaçant des tablettes le cru 2019. Les importations ont augmenté de 6% et les exportations de 9%. La proportion d'import-export se répartit en 72 et 28%.

La guerre en Ukraine a quelque peu modifié les rapports commerciaux. Les Etats-Unis ont doublé la Russie comme principal partenaire commercial du port. Les échanges avec la Russie se sont fait progressivement plus rares, au fil des sanctions européennes prises à l'encontre du régime de Moscou. Le commerce avec l'Ukraine a diminué de moitié, mais la part de ce pays dans l'ensemble des partenaires est très faible.

Les États-Unis ont connu une croissance de 27%, représentant 1,3 million de tonnes supplémentaires par rapport à 2021. Derrière les deux grandes puissances, on retrouve la Grande-Bretagne avec 5,2 millions de tonnes de marchandises, suivie par le Brésil, le Canada, la Suède, la Norvège, l'Espagne et la Finlande.

Les carburants constituaient la principale marchandise transitant par le port gantois. Outre les produits pétroliers, le charbon était fort demandé, tout comme les produits de la métallurgie, et les matériaux de construction.

