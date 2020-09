Leader européen des produits protéinés à base végétale, Alpro fête cette année son quarantième anniversaire. Pour le célébrer en grande pompe, Emmanuel Faber, le CEO de Danone (son propriétaire depuis 2017) avait fait le déplacement à Wevelgem la semaine dernière.

Afin d'accompagner la transition vers des produits sains et durables amorcée par son groupe, l'homme a annoncé 30 millions d'euros d'investiss...

Afin d'accompagner la transition vers des produits sains et durables amorcée par son groupe, l'homme a annoncé 30 millions d'euros d'investissement pour Alpro en 2021. Dix pour le site anglais de Kettering et 20 pour Wevelgem. Cet investissement va permettre l'élaboration de nouveaux produits mais aussi d'atteindre l'objectif durable de 2025 : 100 % d'emballages 100 % recyclables dont, dès l'an prochain, des pots de yaourt en carton et une réduction de 60 % de la consommation d'eau et de 30 % de l'émission de CO2. Avec ses 120 produits, Alpro, en forte croissance pendant le confinement, est appelé à soutenir la grande ambition de Danone pour son pôle végétal : 5 milliards de chiffre d'affaires en 2025.