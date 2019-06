12.000 emplois supprimés chez Ford, le site de Lommel pas impacté

Le constructeur automobile américain Ford a annoncé jeudi que son plan de restructuration européen entraînerait au total la suppression de 12.000 emplois et la fermeture de six usines d'ici fin 2020. La restructuration annoncée n'aura probablement aucune conséquence à Lommel, où le constructeur automobile américain dispose d'une piste d'essai, indique-t-on chez Ford Belgium. On ignore par contre encore si les équipes de ventes seront touchées.

© reuters