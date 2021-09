Ce n'est pas le premier chocolatier belge à passer au 100% durable (Neuhaus ou Galler l'ont déjà fait) mais c'est une bonne nouvelle quand même!

A compter du 1er octobre, Leonidas ne va plus utiliser que du cacao certifié pour l'élaboration de ses produits. L'enseigne belge a choisi, outre le label Cocoa Horizons fondé par Callebaut en 2015 qu'elle utilisait déjà, de faire confiance à Rainforest Alliance.

Le label vient d'ailleurs d'unir ses forces avec la certification UTZ, l'une des plus sévères. Il garantit, comme dans le cas du café, une juste rémunération des producteurs ou la lutte contre la déforestation. Leonidas transforme chaque année entre 3.000 et 4.000 tonnes de fèves de cacao.

