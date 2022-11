Une partie des collaborateurs belges d'ENGIE devait recevoir une prime de 1.500 euros. Ces derniers n'en verront pas la couleur, dénonce le syndicat CNE.

Un message de Catherine MacGregor, CEO de la société ENGIE envoyé aux collaborateurs du groupe ENGIE en Belgique confirmait les résultats financiers extrêmement bons des 9 premiers mois de 2022 (avec un EBIT de 7,3 milliards d'euros), soit, une hausse de 79,3%.

Le message envoyé à chaque collaborateur annonçait le versement d'une prime de 1.500 euros brut "en remerciement de la contribution déterminante de chacun cette année ", explique la CNE par voie de communiqué.

Parmi ces employés figurent les 10.000 travailleurs du pôle service de ENGIE (regroupés sous le nouveau logo "Equans"). Equans faisait partie du groupe ENGIE jusqu'au 4 octobre 2022, date à laquelle ENGIE a officialisé la vente de son pôle service à Bouygues.

Aujourd'hui, ces 10.000 "anciens" travailleurs de ENGIE ont reçu le message qu'ils ne recevraient pas la prime de 1.500 euros "suite à une erreur dans les listes de distribution côté ENGIE".

"Des explications farfelues d'ENGIE"

La société précise en effet que la prime n'est applicable qu'aux entités qui font à ce jour partie du Groupe Engie et ne s'applique donc pas aux employés d'Equans. ENGIE présente "ses excuses pour l'erreur et la confusion causée par cette communication".

La direction d'Equans déclare qu'elle ne peut que déplorer cette situation. Elle dit être entrée en contact avec Engie afin que cette situation ne se reproduise plus à l'avenir.

"Les travailleurs d'Equans n'ont que faire des excuses et des explications farfelues de ENGIE. De toutes les années où ils ont fait partie du groupe ENGIE, les travailleurs belges n'ont jamais reçu une telle prime. Pourquoi ces travailleurs regroupés aujourd'hui dans Equans sont-ils considérés comme des collaborateurs de 3ème zone ?", déplore la CNE.

Le syndicat dénonce cette situation déséquilibrée et avance que les travailleurs ont tous participé aux bons résultats d'ENGIE les 9 premiers mois de 2022, avant que la filiale ne soit vendue à Bouygues pour plus de 6 milliards d'euros. Il demande à rencontrer la direction d'Equans pour trouver une issue favorable à cette situation.

"Nous considérons avoir droit à cette prime car nous avons participé aux bons résultats d'Engie pendant les premiers mois avant d'être repris par Bouygues", explique à Trends Tendances le délégué CNE-CSC Pierre Van Lierde.

