Orange a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 2% l'an dernier, conforme à ses prévisions, et son bénéfice a augmenté de 6%. Comme un an auparavant, aucun dividende ne sera octroyé "compte tenu de l'impact sur le bilan de l'acquisition de Voo", a annoncé vendredi l'opérateur.

Les revenus se sont élevés en 2022 à 1,39 milliard d'euros, en hausse de 2%, ce qui "valide" les objectifs du groupe. Orange est parvenu à attirer 36.000 nouveaux clients mobiles (postpaid), une progression de 2,5%, et 26.000 clients supplémentaires pour le câble (+12,4%). L'Ebitdaal, bénéfice brut après leasing, a augmenté de 5,9%, à 373,7 millions d'euros.

"Nous pouvons être satisfaits de notre performance, aussi bien commerciale que financière. Malgré le ralentissement du marché, notre clientèle de base continue de croître, notamment sur nos offres convergentes, ce qui nous a permis d'améliorer notre chiffre d'affaires aussi bien que nos marges", commente le CEO Xavier Pichon.

Orange a conclu fin 2021 un accord avec l'intercommunale liégeoise Nethys en vue de reprendre l'opérateur de télécommunications Voo. La transaction n'est pas encore bouclée car la Commission européenne mène une enquête plus approfondie.

Concernant l'année en cours, Orange s'attend à un exercice qui le verra affronter "une série de défis dans un contexte macro-économique difficile". Le groupe table sur une croissance à un chiffre du chiffre d'affaires et sur un Ebitdaal compris entre 360 millions et 375 millions d'euros.

