Les Trends Gazelles fêtent leurs 20 ans (en images)

Hier soir ont eu lieu les 20 ans des Trends Gazelles. Pour marquer le coup de cette édition anniversaire, un événement de networking et de contenu fort, au message positif et placé sous le signe de la relance économique, s'est déroulé à Brussels Expo et a rassemblé plus de 400 personnes. Bon nombre d'entreprises en pleine croissance ont été mises à l'honneur car elles sont non seulement une source d'énergie pour notre économie mais aussi une réelle inspiration pour les entrepreneurs présents hier soir. Rendez-vous l'année prochaine pour une 21ième édition.

