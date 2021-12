Il a continué à siéger au conseil d'administration après la reprise par BNP Paribas.

Le professeur émérite d'Économie Emiel Van Broekhoeven est décédé, a annoncé mercredi soir la banque BNP Paribas Fortis. M. Van Broekhoven avait présidé le conseil d'administration de Fortis, et continué à siéger au conseil d'administration après la reprise par BNP Paribas.

Emiel Van Broekhoven, né en 1941, était détenteur d'un doctorat en économie de l'université d'Oxford, où il a enseigné. Il a également partagé son savoir aux étudiants des universités de Chicago, Louvain et Louvain-la-Neuve ou encore Amsterdam mais c'est à l'université d'Anvers qu'il a passé la majeure partie de sa carrière universitaire.

Il a occupé, par intérim, le poste de président du conseil d'administration de la banque Fortis pendant la crise financière de 2008, et est resté membre du conseil pendant six ans après la reprise par BNP Paribas.

