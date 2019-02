Dirk De Ruyver (FIT): "Nous attendions l'accord de libre-échange avec le Japon depuis longtemps"

L'Union européenne et le Japon créent la plus vaste zone de libre-échange au monde. "Cet accord exauce de nombreux souhaits de l'industrie européenne", affirme Dirk De Ruyver, représentant économique flamand pour Flanders Investment and Trade (FIT) à Tokyo.