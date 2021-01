Des solutions favorisant l'économie locale à disposition des villes et communes

Les villes et communes du pays peuvent désormais faire appel à des solutions numériques axées sur l'économie locale, la durabilité et la mobilité, qui sont rassemblées sur une plateforme urbaine en ligne appelée Fairville. Celle-ci est le fruit d'une co-entreprise associant la banque Belfius et les entreprises flamandes Cipal Schaubroeck et Nuhma, toutes trois à parts égales.

Les trois partenaires vont y regrouper quatre activités existantes favorisant la cohésion locale: Notre City App (application mobile pour communiquer avec les habitants d'une commune), Cirklo (chèque-cadeau numérique), MyWaste (application permettant d'avoir une vue sur sa production de déchets) et Buck-e (système qui récompense les jeunes qui vont à l'école à pied ou à vélo). Les entreprises estiment pouvoir, à travers cette initiative, accélérer la numérisation des villes et communes. Ces solutions numériques viseront à informer les citoyens, mais aussi à les motiver à contribuer, sans grands efforts, à une communauté durable et ancrée localement sur le plan économique. Elles ont d'ailleurs été sélectionnées récemment comme le meilleur choix pour les collectivités locales dans un contrat-cadre visant à mettre en oeuvre des incitants positifs et à dynamiser l'économie locale, soulignent Belfius, Cipal Schaubroeck et Nuhma. Dans les prochaines semaines, les trois entreprises opéreront leur transition dans le cadre de la nouvelle organisation, qui emploiera 14 personnes.