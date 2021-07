Samedi, le prix maximum pour le diesel B7 augmentera ainsi de 2,1 centimes, à 1,5940 euro le litre.

Les prix maxima du diesel à la pompe augmenteront à nouveau à partir de samedi et se situeront à leur niveau le plus élevé depuis novembre 2018.

Le prix maximum pour le diesel B7 augmentera ainsi de 2,1 centimes, à 1,5940 euro le litre, annonce le SPF Economie. Les prix d'autres types de diesel et du gasoil diesel pour le chauffage augmenteront également samedi. La pandémie avait initialement plombé les prix du pétrole mais les cours se sont nettement redressé depuis lors. Le prix maximum de l'essence a quant à lui dernièrement atteint son niveau le plus haut depuis 2014.

Les prix maxima du diesel à la pompe augmenteront à nouveau à partir de samedi et se situeront à leur niveau le plus élevé depuis novembre 2018. Le prix maximum pour le diesel B7 augmentera ainsi de 2,1 centimes, à 1,5940 euro le litre, annonce le SPF Economie. Les prix d'autres types de diesel et du gasoil diesel pour le chauffage augmenteront également samedi. La pandémie avait initialement plombé les prix du pétrole mais les cours se sont nettement redressé depuis lors. Le prix maximum de l'essence a quant à lui dernièrement atteint son niveau le plus haut depuis 2014.