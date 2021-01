Le baron Benjamin de Rothschild, président de la holding familiale Edmond de Rothschild Holding SA qui chapeaute le groupe financier franco-suisse Groupe Edmond de Rothschild, est décédé vendredi à l'âge de 57 ans, a annoncé samedi sa famille à l'AFP.

"Ariane de Rothschild et ses filles ont l'immense tristesse de faire part du décès de leur mari et père, Benjamin de Rothschild survenu à la suite d'une crise cardiaque au domicile familial de Pregny (Suisse) dans l'après-midi du 15 janvier 2021", a indiqué la famille dans un communiqué.

Le groupe franco-suisse, dont le siège se trouve à Genève, est spécialisé dans la banque privée et la gestion d'actifs et n'a aucun lien avec la banque d'affaires franco-britannique, Rothschild and Co.

La valeur des actifs gérés par le groupe s'élève à 173 milliards de francs suisses (environ 160 milliards d'euros).

Benjamin de Rothschild était à la tête du groupe depuis 1997 et le décès de son père, Edmond de Rothschild. Il était aussi le fils de la baronne Nadine de Rothschild, 88 ans, une ancienne actrice qui s'est fait connaître, dans des livres, pour sa défense du savoir-vivre et des bonnes manières.

Les obsèques de Benjamin de Rothschild se dérouleront dans les prochains jours dans la plus stricte intimité familiale, a précisé sa famille.

