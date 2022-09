Début du procès pour fraude contre l'ancien Premier ministre tchèque Andrej Babis

Le procès pour fraude d'Andrej Babis, ancien premier ministre et possible candidat à la présidence, a débuté lundi en République tchèque. Le milliardaire de 68 ans et fondateur du parti populiste ANO a comparu lui-même devant le tribunal à Prague. Il a déclaré que les poursuites étaient "politiquement motivées".

Le premier ministre tchèque Andrej Babis