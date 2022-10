La crise énergétique frappe de plein fouet les ménages. Mais depuis quelques jours, ces derniers peuvent demander un report de paiement de leur crédit immobilier.

La crise énergétique que l'Europe traverse actuellement impacte fortement le porte-monnaie de ses citoyens. Dans ce contexte, le secteur financier belge propose depuis quelques jours d'aider les Belges détenteurs d'un crédit immobilier. Ainsi, les personnes qui sont financièrement touchées par la crise énergétique et qui satisfont aux conditions d'éligibilité peuvent demander un report de paiement de leur crédit immobilier.

Suite à l'introduction de cette mesure de soutien, Febelfin - la fédération du secteur financier, représentant 245 institutions financières - a publié un premier bilan chiffré de cette action.

Un report moyen de 430 euros par mois

La mesure, donc récemment mise en place, a déjà permis le report de 2 000 paiements de crédit immobilier accordés à des ménages. Ainsi, au 9 octobre, 1 533 crédits immobiliers avaient bénéficié d'un report de paiement dans le cadre proposé par la fédération Febelfin, et 453 crédits en dehors du cadre de Febelfin.

Les chiffres provisoires montrent également que le montant moyen des reports de paiement demandés par les ménages touchés est d'environ 430 euros par mois. Pour Febelfin, ce report constitue "un 'tampon' financier mensuel" pendant 12 mois, que les ménages pourront notamment réinjecter dans leurs factures d'énergie. Elle ajoute que ces chiffres sont le signe que "les banques respectent leur engagement [...] un quart de tous les reports de paiement sont accordés en dehors du cadre de Febelfin, et donc sur une base individuelle."

A l'issue de ce premier bilan, la fédération avance "la conclusion prudente" que le besoin de report de paiement chez les ménages est pour l'instant limité. Néanmoins, selon eux, la situation peut vite évoluer, le contexte économique actuel étant extrêmement tendu. Beaucoup de ménages peuvent tomber dans les prochaines semaines dans la précarité énergétique.

Febelfin fait également remarquer qu'on peut s'attendre à ce que de nombreux contrats d'énergie fixes soient résiliés et convertis en contrats variables. Mais aussi, que les acomptes mensuels soient eux augmentés par les fournisseurs d'énergie. Enfin, la demande de report de paiement peut encore être introduite jusqu'en mars 2023. Les chiffres pourraient donc évoluer dans les semaines à venir.

Aurore Dessaigne

La crise énergétique que l'Europe traverse actuellement impacte fortement le porte-monnaie de ses citoyens. Dans ce contexte, le secteur financier belge propose depuis quelques jours d'aider les Belges détenteurs d'un crédit immobilier. Ainsi, les personnes qui sont financièrement touchées par la crise énergétique et qui satisfont aux conditions d'éligibilité peuvent demander un report de paiement de leur crédit immobilier. Suite à l'introduction de cette mesure de soutien, Febelfin - la fédération du secteur financier, représentant 245 institutions financières - a publié un premier bilan chiffré de cette action.La mesure, donc récemment mise en place, a déjà permis le report de 2 000 paiements de crédit immobilier accordés à des ménages. Ainsi, au 9 octobre, 1 533 crédits immobiliers avaient bénéficié d'un report de paiement dans le cadre proposé par la fédération Febelfin, et 453 crédits en dehors du cadre de Febelfin. Les chiffres provisoires montrent également que le montant moyen des reports de paiement demandés par les ménages touchés est d'environ 430 euros par mois. Pour Febelfin, ce report constitue "un 'tampon' financier mensuel" pendant 12 mois, que les ménages pourront notamment réinjecter dans leurs factures d'énergie. Elle ajoute que ces chiffres sont le signe que "les banques respectent leur engagement [...] un quart de tous les reports de paiement sont accordés en dehors du cadre de Febelfin, et donc sur une base individuelle."A l'issue de ce premier bilan, la fédération avance "la conclusion prudente" que le besoin de report de paiement chez les ménages est pour l'instant limité. Néanmoins, selon eux, la situation peut vite évoluer, le contexte économique actuel étant extrêmement tendu. Beaucoup de ménages peuvent tomber dans les prochaines semaines dans la précarité énergétique. Febelfin fait également remarquer qu'on peut s'attendre à ce que de nombreux contrats d'énergie fixes soient résiliés et convertis en contrats variables. Mais aussi, que les acomptes mensuels soient eux augmentés par les fournisseurs d'énergie. Enfin, la demande de report de paiement peut encore être introduite jusqu'en mars 2023. Les chiffres pourraient donc évoluer dans les semaines à venir. Aurore Dessaigne