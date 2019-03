Concours Investisseur : Le grand revirement

Comme prévu, le Premier ministre britannique Theresa May a obtenu le report du Brexit. Mais il est à présent douteux qu'un accord acceptable soit trouvé. L'Union européenne a donné au Royaume-Uni jusqu'au 12 avril pour proposer un autre plan Brexit. Si la Chambre des Communes britannique approuve ce plan, le Brexit sera reporté au 22 mai. À défaut d'accord, le Royaume-Uni peut encore arrêter la procédure du Brexit ou demander un report plus long. Quoi qu'il en soit, la balle est dans le camp britannique.

Pour les participants au Concours Investisseur, le 12 avril est donc une date importante. Au cours de la semaine écoulée, les bourses ont commencé par faire du surplace avant de piquer du nez vendredi.

Les joueurs qui avaient misé sur une baisse ont donc dominé le classement hebdomadaire. Celui-ci a été remporté par Rosolch, qui a amélioré la valeur de son portefeuille de 7,10%.

En bref

Le Concours Investisseur est à mi-parcours, mais en un seul jour, le classement général a été complètement chamboulé. Les joueurs qui misaient sur une baisse - et ils étaient nettement minoritaires - ont donc bondi et caracolé en tête du classement général. Nous écrivons depuis des semaines que les nouveaux venus ont de grandes chances de remporter un classement hebdomadaire.

Cette semaine, ce fait s'est confirmé. Le gagnant Rosolch s'est inscrit tôt, mais il a commencé à jouer activement que le 12 mars. Qui sait, peut-être que l'un de vos amis, proches ou collègues, sera-t-il le prochain gagnant hebdomadaire, et remportera-t-il un portefeuille de 1000 EUR en actions ? Pensez aussi à répondre à la question du quiz quotidien. Une réponse correcte vous vaudra de remporter 100 EUR virtuels. Pour s'inscrire, hâtez-vous sur : http://concoursinvestisseurs.levif.be.

Un sprint millimétré

Le gagnant du cinquième classement hebdomadaire affiche un rendement de 7,1001%, tandis que son premier poursuivant, Parisien, arrive à 7,0976%. De nombreux joueurs, qui ont obtenu un bon résultat cette semaine, détenaient un turbo long sur l'indice VIX. Celui-ci a nettement grimpé parce que la volatilité de l'indice américain S&P500 a très nettement augmenté vendredi. On en retiendra qu'il est bon de quitter parfois les sentiers battus et de s'engager dans des positions un peu plus aventureuses. Dans cette approche, les turbos sur la parité dollar/euro et sur le prix du pétrole sont aussi des instruments utiles.

Au classement général, de nombreux portefeuilles, qui menaient la danse depuis plusieurs semaines, ont perdu pied. Ce fut le cas des portefeuilles Zou, Xklibur et Hifi. En revanche, le portefeuille Alain007 s'accroche : il occupe désormais fièrement la première place, alors qu'il figurait dans le top cinq la semaine dernière. Il n'a pas modifié grand-chose cette dernière semaine, même s'il a protégé ses positions en actions (Akzo Nobel, Befimmo, Econocom, EVS, ING, Renault et Retail Estates) à l'aide d'un turbo short sur le BEL20 et d'un tracker short à effet de levier sur l'indice DAX. Le numéro 2 du moment, Changenow, n'a opté que pour des positions à la baisse. Vous pouvez découvrir vous-même toutes ces positions en consultant la composition de ce portefeuille et des autres.

Perspectives

Nous prévoyons toujours une grande volatilité sur le marché au cours des prochaines semaines. Nous avons déjà évoqué le vote sur le Brexit du 12 avril 2019. Les signaux d'une détérioration de la situation économique s'accumulent et certains experts affirment que pour les investisseurs, le meilleur est passé.

Parmi les résultats publiés, nous avons noté que le cours de bpost a grimpé après que l'entreprise ait annoncé de bons résultats 2018, même si les prévisions ne sont pas spectaculaires et que le dividende est nettement réduit. La saison des résultats touche à sa fin : il reste une semaine.