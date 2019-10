Rembrandt était un homme désagréable, l'argent lui filait entre les doigts et il a subi une banqueroute frauduleuse. "Ce sont des faits alternatifs", affirme l'historien Machiel Bosman. "Nous savons seulement avec certitude que Rembrandt opérait dans une zone grise entre ce qui était permis et ce qui ne l'était pas."

Les pièces historiques de la Maison Rembrandt, au coeur d'Amsterdam, sont bondées, surtout en cette année où les Pays-Bas commémorent le 350e anniversaire de la mort de leur peintre le plus célèbre. Le bâtiment monumental orné de volets rouges et verts a été la résidence de Rembrandt van Rijn et de sa famille de 1639 à 1658. Pas de palais extravagant comme la Maison Rubens à Anvers, mais une maison de ville spacieuse et distinguée où le maître vivait, travaillait et recevait ses clients.

...