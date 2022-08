Les clients allergiques ou intolérants au soja sont invités à retourner le produit en magasin.

En concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA), Colruyt a retiré de ses rayons le produit Boni Selection Martino Spread 200 gr en raison de la présence non mentionnée de l'allergène soja, indique vendredi l'enseigne.

Le produit porte le numéro d'article 14331 et la date limite de consommation fixée au 27/08/2022 et a été vendu entre le 12 et le 17 août derniers. Les clients qui l'ont acheté et qui sont allergiques ou intolérants au soja sont invités à ne pas le consommer et à le ramener en magasin, où il leur sera remboursé. Le produit ne présente aucun danger pour les consommateurs ne souffrant pas d'allergie ou d'intolérance.

