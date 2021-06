Les salles de fitness rouvrent, le soleil brille... C'est le moment de reprendre l'entraînement. Que vous soyez adepte du running et de l'outdoor, ou plutôt un gymnaste d'intérieur, Trends/Tendances a testé pour vous 5 objets ultra-connectés qui devraient vous permettre de brûler vos excès, de garder le cap et de récupérer, avec style.

Polar Vantage V2 : pour la beauté de l'effort

Polar Vantage V2 : pour la beauté de l'effort Des marques telles Garmin ou Polar, proposent avec leurs montres connectées des exercices de remise en forme sur plusieurs semaines. Avec leurs fonctionnalités intelligentes et leurs conseils personnalisés, les Polar Ignite 2 et Polar Vantage M2 vous apprennent à mieux comprendre votre corps, et même votre mental, tout en vous poussant à améliorer vos performances. Si vous cherchez une valeur sûre pour une remise en forme structurée, la Polar Vantage V2 est un excellent compromis. Légère, étanche, multisport et haut de gamme, cette tocante capte les signaux de l'organisme avec une très grande précision pour un entraînement intelligent et efficace. Tout en assurant les fonctionnalités essentielles d'une montre connectée (contrôle de la musique et, notifications téléphoniques, météo). Avec la fréquence cardiaque calculée au poignet, son GPS, les tests de performance et le suivi de la récupération, elle saura ravir les adeptes de running, de cyclisme ou de triathlon, notamment. Petit plus : pour les cyclistes, la montre est aussi vendue en pack avec un capteur de fréquence cardiaque Polar H10 à placer sur le torse et un support vélo pour la montre. Un must "tout en un".SmartRope de Tangram Factory : Même la bonne vieille corde à sauter se décline en version connectée. Avec la SmartRope Rookie de Tangram, vous gardez un suivi précis de vos entraînements grâce à des capteurs magnétiques dans les poignées qui comptent et chronomètrent pour vous. Synchronisez-la avec votre téléphone ou votre smartwatch pour voir les calories brûlées, le temps passé à sauter et vos progrès au fil du temps, et choisissez l'une de ses sessions d'entraînement par intervalles pour vous tenir en haleine. Addictif et bon pour le coeur. Urbanista Athens : pour nager en musiqueChacun le sait, mais peu osent l'admettre : la natation, c'est parfois vraiment, vraiment ennuyeux. En courant ou en faisant sa gym, on peut se motiver avec de la musique. Mais avec la natation, pas vraiment. Pour combler ce silence, la marque suédoise Urbanista a développé un modèle d'oreillettes multisports : les Athens. Grâce à leur certification d'étanchéité IP67, leurs 32 heures d'autonomie, une connexion bluetooth jusqu'à 30 mètres et un étui compact qui assure jusqu'à 3 recharges complètes, vous pouvez courir, nager et transpirer avec vos écouteurs. En bonus, ils permettent de contrôler vos playlists par la voix. Pour une liberté sans fil, même sous l'eau.Garmin Index S2 : pour surveiller son poidsLe Garmin Index S2 est une superbe balance intelligente, surtout destinée aux athlètes ayant des objectifs de remise en forme à long terme. Connectée au Wifi et à l'application Garmin Connect, elle donne la possibilité de voir vos statistiques d'activité en même temps que votre poids, votre indice de masse corporelle (IMC) et votre composition corporelle (masse osseuse, masse musculaire, pourcentage de graisse, volume d'eau corporelle). Pour mesurer les types de tissus, la Garmin Index 2 utilise l'impédance bioélectrique. Elle fait passer un petit courant à travers votre corps (d'où la nécessité d'avoir les pieds nus), pour sonder vos différents types de tissus. Surtout, elle vous offre un suivi très détaillé avec une courbe de tendance, basée sur les données des 30 derniers jours. La balance est capable de reconnaître instantanément 16 profils d'utilisateurs et vous informe aussi en temps réel des conditions météo. Un réel avantage au réveil et, surtout, si vous êtes plusieurs à l'utiliser. Therabody Wave Duo : pour un massage connectéAprès un effort, il est toujours important de veiller au relâchement et à l'étirement de vos muscles. La marque américaine Therabody, pionnière du massage par percussion a fait de cette doctrine sa spécialité. Le Wave Duo est un rouleau de récupération portable, associant sport et high-tech, parmi les plus efficaces du marché. Il permet d'effectuer des thérapies par vibration destinées à relâcher les tensions musculaires, les raideurs, et les noeuds, et à libérer des spasmes musculaires ou des crampes. Sa forme a été spécialement conçue pour agir sur le bas, le milieu du dos et le haut du corps. Argument choc : le traitement, qui aide à l'élimination des acides lactiques, fait l'effet d'un antalgique, mais de manière 100 % naturelle. Une fois connecté au smartphone, l'appli permet d'interagir avec l'appareil pour régler le rythme et l'intensité des vibrations. Idéal pour enchaîner les runs et limiter les risques de blessures.Rafal Naczyk