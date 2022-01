BNP Paribas Fortis a acquis les 50% d'actions de bpost banque détenues par bpost et devient donc actionnaire à 100% de bpost banque, indiquent lundi les deux entreprises.

"Un nouveau partenariat commercial exclusif a été conclu entre bpost et BNP Paribas Fortis pour une durée de sept ans, dans le cadre duquel bpost continuera à fournir des services et produits financiers dans son réseau de bureaux de poste", souligne le communiqué des deux entreprises.

Bpost avait déjà vendu la moitié des parts à BNP Paribas Fortis en avril dernier. Ce dernier devient donc maintenant l'actionnaire unique.

Le prix de vente des actions a été calculé sur la base de la valeur intrinsèque de bpost banque au moment de la transaction.

Cette transaction ne changera rien pour les clients et n'aura pas d'impact pour les travailleurs de bpost banque et bpost.

