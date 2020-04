Belfius ne versera pas le dividende de 161 millions d'euros qui avait été annoncé en février, en raison de la crise du nouveau coronavirus. BNP Paribas Fortis a annoncé jeudi qu'elle renonçait à son intention de distribuer un dividende.

"Belfius Banque a décidé aujourd'hui de proposer à l'Assemblée générale, le 29 avril prochain, de fixer le dividende ordinaire sur le résultat 2019 à 100 millions d'euros (soit l'équivalent du dividende intérimaire de 100 millions d'euros déjà payé en août 2019) et de mettre en réserve le dividende ordinaire supplémentaire de 161 millions d'euros proposé en février", explique le bancassureur dans un communiqué. "De plus, conformément à la recommandation de la BCE, toute proposition et toute distribution de dividende pour 2020 seront reportées au moins jusqu'au 1er octobre 2020", ajoute Belfius.

La Banque centrale européenne a en effet demandé la semaine dernière aux banques de la zone euro de ne pas verser de dividendes ni de procéder à des rachats d'actions tant que dure la pandémie de Covid-19. Pour Belfius, ces décisions lui permettent "d'accroître sa capacité à remplir ses engagements sociétaux". Le bancassureur entend en effet mettre "tout en oeuvre pour implémenter le plus rapidement possible - avec l'ensemble de ses collaborateurs - les mesures d'accompagnement annoncées récemment par le ministre des Finances, Febelfin, Assuralia et toutes les banques et sociétés d'assurances." "Plus que jamais, Belfius est prêt à assumer cette responsabilité et à faire appel à ses solides réserves de capitaux pour y parvenir", ajoute-t-on. La limitation de son dividende ordinaire pour 2019 permettra également à Belfius de renforcer sa solvabilité, déjà solide.

C'est en revanche un nouveau coup dur budgétaire pour l'État belge, actionnaire unique de Belfius.

BNP Paribas Fortis a annoncé jeudi qu'elle renonçait à son intention de distribuer un dividende de 3,53 euros par action pour l'année 2019. La situation sera réévaluée en octobre, indique la filiale belge de la banque française.

