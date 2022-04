La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a ouvert mercredi la possibilité d'une première hausse des taux directeurs de la BCE cet été, si l'inflation persiste à un niveau élevé.

"La mission de la Banque centrale européenne est la stabilité des prix", a rappelé Christine Lagarde mercredi à Hambourg après une rencontre avec le maire de la ville portuaire, Peter Tschentscher.

Dans la zone euro, l'inflation a atteint le record de 7,5% sur un an en mars, bien au-dessus de l'objectif de 2% visé par la à moyen terme, mettant la pression sur l'institution pour resserrer la vis monétaire après des années de politique très accommodante. Le "voyage" de la normalisation monétaire a du reste déjà commencé, selon Mme Lagarde.

Après avoir arrêté en mars le programme d'urgence destiné à soutenir l'économie pendant la crise provoquée par le Covid-19, un autre dispositif de rachats de dette, plus ancien, va à son tour se terminer : "Nous allons arrêter les achats nets d'actifs avec une forte probabilité au début du troisième trimestre, probablement en juillet", a déclaré l'ancienne ministre française.

La décision serait prise par le Conseil des gouverneurs sur la base des données économiques disponibles lors de sa réunion de juin. "Et ensuite, il sera temps d'examiner les taux d'intérêt", a-t-elle ajouté.

Si une hausse des taux - la première depuis 2011 - devait rapidement suivre la fin des rachats d'actifs, le calendrier permettrait de le décider lors de la dernière réunion de politique monétaire avant la trêve estivale, fixée au 21 juillet. Dans la séquence prévue par la BCE, une hausse des taux est censée intervenir "quelque temps après" la fin des achats de dette.

