Le taux d'inflation annuel a poursuivi sa hausse dans la zone euro, atteignant 10,0% en septembre, contre 9,1% en août, selon une estimation rapide de l'office de statistiques européen Eurostat publiée vendredi. En Belgique, le taux d'inflation calculé selon l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), une méthode qui permet une comparaison plus facile entre pays européens, a atteint 12,0% en septembre, contre 10,5% en août.

Sans surprise, l'énergie connaît le taux d'inflation annuel le plus élevé en septembre dans la zone euro, à 40,8%, contre 38,6% en août. Suivent l'alimentation, l'alcool et le tabac, qui ont connu une hausse de prix annuelle de 11,8% en septembre (10,6% en août). L'inflation annuelle des biens industriels hors énergie atteint 5,6% (5,1% en août) et des services 4,3% (3,8% en août). Selon l'office belge de statistiques Statbel, l'inflation a atteint en septembre en Belgique un taux de 11,27%, du jamais vu en près de 50 ans. La différence entre l'indice national IPC et l'européen IPCH tient principalement à des différences de pondération et de composition du panier de biens et de services sur lequel se basent ces indices, selon Statbel.

