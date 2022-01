Même si on peut espérer voyager plus librement en 2022, une bonne assurance voyage est primordiale pour éviter de mauvaises surprises. Le courtier en assurances Hello Safe a répertorié les contrats d'assurance voyage en Belgique qui incluent le Covid dans leurs garanties.

Selon un nouveau rapport de Hello Safe, l'activité "assistance" des assurances voyage serait repartie à la hausse de 39% en Belgique en 2021 par rapport à 2020, signe d'une reprise progressive de l'industrie du tourisme hors de nos frontières.

Seul 1 plan d'assurance voyage sur 16 garantit l'annulation pour cause d'épidémieLe courtier en assurances a répertorié les contrats d'assurance voyage en Belgique qui incluent le Covid dans leurs garanties. Hello Safe a comparé 16 polices distinctes proposées par un ensemble de 12 grandes compagnies d'assurance voyage belges qui proposent des "garanties Covid". Voici ce qui en ressort :Au total, il n'existe aucun plan d'assurance voyage en Belgique qui permettent de se couvrir contre ces 3 éventualités réunies.Parmi les 12 plus gros acteurs de l'assurance voyage en Belgique qui proposent des garanties de prises en charge des frais liés au Covid, seuls 5 (Allianz Assistance, Axa, Belfius, ING et KBC) proposent une couverte Covid "complète" pour les voyageurs une fois sur place dans le pays de destination, à savoir :Une assurance voyage Covid-19 obligatoire sur 4 continents et 34 paysAvant la pandémie du Covid, il était possible de voyager sans assurance voyage dans la majorité des pays du monde. Mais aujourd'hui, la liste des pays où il est obligatoire d'avoir une assurance voyage s'est allongée, rapporte encore Hello Safe. Cette liste est non-exhaustive, en constante évolution et change en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire.En janvier 2022, 34 pays sur 4 continents requièrent une assurance voyage Covid-19 pour les touristes. En proportion, les Amériques constituent la plus grosse partie des pays demandeurs avec 41% d'entre eux, suivies par l'Asie représentant 35% et par l'Afrique avec 20%. En Europe, seule l'Ukraine exige ce type d'assurance voyage comme pré-requis d'entrée sur le territoire national.