Voilà plusieurs décennies que les ordinateurs sont les principaux animateurs des marchés financiers. Mais depuis cet automne, ils sont aussi devenus les principaux gestionnaires d'actifs aux Etats-Unis. Avec des conséquences parfois étonnantes sur la stabilité des marchés, mais aussi sur la valeur des entreprises.

Votre fonds de pension sera-t-il bientôt géré par un robot ? La dette de l'Etat, et donc les taux de référence, seront-ils bientôt à la merci des humeurs d'un algorithme ? Et pourquoi Apple atteint-il une valorisation démentielle ? Ces questions peuvent paraître saugrenues et sans rapport aucun entre elles. Elles sont pourtant liées et d'une brûlante actualité. Elles témoignent du fait que les algorithmes et l'intelligence artificielle envahissent depuis des années non seulement les marchés financiers, mais la totalité de l'industrie financière.

