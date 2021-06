La société de cartes de crédit Visa va reprendre la plateforme bancaire en ligne suédoise Tink pour 1,8 milliard d'euros. Visa a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour cette reprise.

Tink offre à ses clients la possibilité d'accéder à différentes données financières à partir d'une seule plateforme, d'utiliser des services financiers intelligents tels que le calcul des risques et la vérification des comptes et de créer des outils de gestion financière personnelle.

Selon Visa, 3.400 banques et institutions financières utilisent Tink qui touche des millions de clients en Europe. L'entreprise suédoise est valorisée à 680 millions d'euros.

La marque Tink continuera d'exister et l'équipe de direction restera aux commandes. Le siège social se trouve à Stockholm. La transaction doit encore être approuvée par les autorités de la concurrence.

