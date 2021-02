Gros changement en vue chez BNP Paribas Fortis: la banque s'apprête à remplacer quatre millions de cartes actuellement en circulation. En effet, le leader bancaire belge vient de signer un accord avec Visa pour remplacer Maestro (du concurrent Mastercard) par Visa Débit.

C'est une vraie révolution puisque Maestro avait raflé le marché belge lors de la disparition des fameuses cartes Eurochèque. La primeur de l'arrivée ...

C'est une vraie révolution puisque Maestro avait raflé le marché belge lors de la disparition des fameuses cartes Eurochèque. La primeur de l'arrivée de Visa Débit en Belgique était réservée à NewB mais elle lui a échappé en raison du retard pris suite à la pandémie. Ce changement d'émetteur est loin d'être anodin en raison de la diminution des retraits en cash (-47% chez BNP Paribas Fortis en 2020) et la forte hausse du paiement sans contact (+325% en 2020 et quasi la moitié de toutes les transactions en décembre). Enfin, la carte de débit gagne aussi du terrain dans le commerce en ligne. Elle y a progressé de 67% aux dépens des cartes de crédit. Visa Débit est le moyen de paiement mondial le plus accepté avec 70 millions de commerçants.