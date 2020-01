Le gendarme du secteur financier allemand, la Bafin, tient à l'oeil 25 banques, présentant un risque élevé de blanchiment d'argent, rapporte mercredi le journal Handelsblatt. La Bafin va contrôler les systèmes de lutte et de détection du blanchiment de ces banques.

Si ces contrôles ne la satisfont pas, la Bafin peut installer un représentant spécial au sein d'une banque afin d'y remettre de l'ordre. C'est déjà arrivé pour la Deutsche Bank et la banque en ligne N26.

La Bafin contrôle au total quelque 1.500 établissements bancaires outre-Rhin. Ces banques ont été classées en quatre catégories, dont 25 figurent dans le groupe présentant le risque le plus élevé. Le nom de ces 25 banques n'a pas été dévoilé mais le groupe compterait un mélange de petites et grandes banques.

