Usain Bolt, huit fois champion olympique de sprint, a peut-être été victime d'une escroquerie. Plus de 12,7 millions de dollars ont disparu de son compte auprès d'une société d'investissement jamaïcaine (SSL).

C'est ce qui ressort d'une lettre adressée par l'avocat de Usain Bolt à la société, que l'agence de presse AP a pu consulter. Selon la lettre, le solde de son compte n'est actuellement plus que de... 12.000 dollars.

La société d'investissement jamaïcaine (SSL) avait mentionné un possible comportement inaproprié d'un ancien employé dans une déclaration le 12 janvier. Ce faisant, la société avait déclaré que les protocoles de sécurité avaient été renforcés et que les autorités étaient prévenues.

La Commission des services financiers de la Jamaïque a depuis ouvert une enquête et repris la gestion de la société. Apparemment, il y aurait plusieurs personnes lésées. L'avocat de Bolt a déjà menacé de poursuites civiles et pénales. Le ministre jamaïcain des finances, Nigel Clarke, a qualifié la situation d'"alarmante".

Bolt, qui détient les records du monde du 100 mètres (9,58 secondes) et du 200 mètres (19,19 secondes), ainsi que du 4x100 mètres avec l'équipe de relais de la Jamaïque (36,84 secondes), a mis fin à sa carrière en 2017.

