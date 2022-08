Trois bons d'État seront proposés au public: un bon d'État à cinq ans, un bon d'Etat à huit ans et un bon d'État à 10 ans.

Les taux seront fixés le mardi 23 août. La période de souscription, elle, se déroulera du jeudi 25 août au vendredi 2 septembre inclus, avec versement des fonds le lundi 5 septembre 2022.

La précédente émission remonte à juin dernier et avait permis de lever près de 40 millions d'euros. Les taux de ces bons d'Etat avaient été fixés à 0,7% pour le bon à cinq ans et à 1,3% pour le bon à 10 ans.

Traditionnellement, l'Agence de la dette organise quatre émissions de bons d'Etat par an: en mars, juin, septembre et décembre. Mais la faiblesse des taux l'avait contraint à suspendre les émissions pendant plusieurs années. L'émission de juin était ainsi la première émission en trois ans.

Les bons d'Etat sont principalement destinés aux investisseurs particuliers.

