En décembre, 295,422 milliards d'euros se trouvaient sur les comptes d'épargne réglementés belges. Treize milliards d'euros se sont ajoutés en 2020, indique mercredi la Banque Nationale de Belgique.

Par rapport à novembre, quelque 2,4 milliards d'euros sont encore venus gonfler les comptes. Il s'agit d'une forte hausse mais qui s'explique par l'octroi des 13e mois et autres primes de fin d'année. Plusieurs banques avaient précédemment indiqué que, malgré les taux d'intérêt toujours bas, une somme d'argent remarquable avait été déposée sur les comptes d'épargne pendant l'année. Durant cette première année de crise du coronavirus, les gens ont dépensé moins et mis plus de côté. La consommation devrait reprendre cette année.

