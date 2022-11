En janvier prochain, Geoffroy Vermeire prendra les rênes du bureau belge de la banque privée suisse Lombard Odier.

Suite au départ de l'ancien managing director Yves Dumon, Lombard Odier était depuis plusieurs mois à la recherche d'un nouveau patron pour ses activités de gestion de fortune en Belgique. Installé depuis plus de 15 ans chez nous, le banquier suisse a finalement déniché la perle rare en la personne de Geoffroy Vermeire. Ce dernier supervisera les équipes du bureau belge dédiées aux clients fortunés de la banque, à compter du 2 janvier 2023.

Âgé de 58 ans, Geoffroy Vermeire n'est pas un inconnu pour quiconque suit de près le monde de la finance en Belgique. L'homme bénéficie de plus de 35 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Depuis 2014, il siège au comité de direction de l'entité belge de la banque privée d'origine néerlandaise Van Lanschot où il est en charge du développement des activités commerciales. Auparavant, Geoffroy Vermeire a oeuvré durant sept ans au sein de Petercam (aujourd'hui Degroof Petercam). Avant cela, il a également travaillé pour le compte du groupe d'assurance néerlandais Delta Lloyd en Belgique et aux Pays-Bas.

