Un investisseur belge sur 2 (53%) craint un ralentissement de l'économie en automne, indique mardi le Baromètre ING des investisseurs du mois d'août. A peine 18% des investisseurs voit l'économie belge redémarrer au cours des trois prochains mois. "Les mauvaises perspectives conjoncturelles pèsent clairement sur le moral", souligne ING.

La vision plus sombre de l'avenir se reflète dans les attentes boursières: 48 % des personnes interrogées s'attendent à un recul des cours dans les trois prochains mois, alors que 20% espèrent toujours une hausse. Cette prudence s'observe aussi dans la stratégie de portefeuille, souligne le Baromètre des investisseurs ING. Seuls 22% des répondants estiment le moment judicieux pour investir en actions dans des secteurs plus risqués, le pourcentage le plus bas enregistré depuis mars.