Allen Weisselberg, haut responsable financier de la Trump Organization, a plaidé coupable devant un tribunal américain de fraude fiscale.

M. Weisselberg, 75 ans, qui travaille pour la société immobilière de Donald Trump et de sa famille depuis les années 1980, a admis, dans le cadre d'un accord avec le ministère américain de la justice, que la société a fraudé le fisc pendant des années en le récompensant, lui et d'autres employés, par des avantages tels qu'un logement, un enseignement privé et des voitures qui n'étaient pas comptabilisées.

Il a admis sa culpabilité pour les 15 chefs d'accusation. M. Weisselberg a reconnu avoir reçu 1,76 million de dollars de revenus non déclarés et a accepté de payer près de 2 millions de dollars d'arriérés d'impôts. Il devrait être condamné à une peine de cinq mois de prison.

L'ancien président américain Donald Trump n'a lui-même pas été inculpé dans cette affaire, mais bien la Trump Organization. "Le plaidoyer de culpabilité de Weisselberg rend la condamnation de l'organisation beaucoup plus facile", déclare le professeur et ancien procureur Rebecca Roiphe. Allen Weisselberg a signé pour témoigner contre l'entreprise de Trump. Elle risque des amendes si elle est condamnée.

La Trump Organisation possède des hôtels, des terrains de golf et des centres de vacances dans le monde entier. Donald Trump avait précédemment rejeté les accusations, invoquant une "chasse aux sorcières par des démocrates de gauche radicale".

