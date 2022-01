Un trentenaire français a gagné plus de 2,6 millions d'euros dimanche soir sur une machine à sous d'un casino du nord de la France, où il avait misé deux euros, a-t-on appris auprès de l'établissement.

"2.626.909,12 euros, c'est la folie ! Le #Megapot est tombé ce soir au Pasino de Saint-Amand(-les-Eaux) sur la machine 297", pouvait-on lire sur la page Facebook de ce complexe.

Le "joueur occasionnel" qui a gagné cette somme réside dans le nord de la France et avait misé 2 euros, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le Megapot relie "165 machines à sous connectées entre elles dans 38 casinos, qui accumulent les mises en simultané", a expliqué le groupe. "Chacune d'elles incrémente un montant commun qui en cas de combinaison maximale permet de remporter un +Super Jackpot+".

En 10 ans, ce système a connu "66 gagnants dont 31 millionnaires et plus de 74 millions d'euros de gains".

Le jour du Nouvel An, au casino de Saint-Malo, dans l'ouest de la France, une quadragénaire avait remporté plus de 200.000 euros après avoir misé 80 centimes d'euros dans une machine à sous.

