Pour la première fois en Belgique, un fonds thématique dédié à l'égalité des genres est lancé, par la banque Belfius, annonce celle-ci mardi dans un communiqué. Ce fonds, créé en collaboration avec Belfius Investment Partners, gestionnaire du compartiment, et Candriam, Investment Manager, permettra d'investir son argent dans des entreprises considérées comme engagées "en faveur d'un meilleur équilibre professionnel hommes-femmes".

Pour évaluer les sociétés admissibles dans ce fonds, Belfius fait appel à Equileap, une organisation qui classe les entreprises selon leur engagement en faveur de l'égalité des genres. Les critères repris sont "la proportion hommes-femmes dans l'entreprise et à des postes de direction, l'égalité en matière de rémunération et de temps de travail, les politiques mises en place pour promouvoir l'égalité des genres, ainsi que l'engagement et la transparence", détaille la banque belge.

En outre, Belfius assure qu'elle prend aussi en compte des considérations environnementales, sociétales et de gouvernance. Elle exclura également les entreprises dont les activités sont néfastes pour l'environnement et la société ainsi que celles dont l'activité est controversée, comme l'industrie du tabac ou de l'armement.

Par ailleurs, Belfius Banque et Belfius Investment Partners s'engagent à reverser une partie des commissions de gestion à Boost, une initiative de la Fondation Roi Baudouin qui aide des jeunes issus de milieux socioéconomiques vulnérables à obtenir leur diplôme de l'enseignement supérieur notamment. "Dans le cadre du fonds, le soutien s'adresse spécifiquement aux jeunes femmes", souligne la banque.

Pour évaluer les sociétés admissibles dans ce fonds, Belfius fait appel à Equileap, une organisation qui classe les entreprises selon leur engagement en faveur de l'égalité des genres. Les critères repris sont "la proportion hommes-femmes dans l'entreprise et à des postes de direction, l'égalité en matière de rémunération et de temps de travail, les politiques mises en place pour promouvoir l'égalité des genres, ainsi que l'engagement et la transparence", détaille la banque belge. En outre, Belfius assure qu'elle prend aussi en compte des considérations environnementales, sociétales et de gouvernance. Elle exclura également les entreprises dont les activités sont néfastes pour l'environnement et la société ainsi que celles dont l'activité est controversée, comme l'industrie du tabac ou de l'armement. Par ailleurs, Belfius Banque et Belfius Investment Partners s'engagent à reverser une partie des commissions de gestion à Boost, une initiative de la Fondation Roi Baudouin qui aide des jeunes issus de milieux socioéconomiques vulnérables à obtenir leur diplôme de l'enseignement supérieur notamment. "Dans le cadre du fonds, le soutien s'adresse spécifiquement aux jeunes femmes", souligne la banque.