L'Autorité française des marchés financiers (AMF) a approuvé pour la première fois en Europe le lancement d'un fonds indiciel lié au bitcoin, a annoncé mardi le gestionnaire de fonds Melanion Capital, à l'origine de la création de ce produit financier.

Il existait déjà des produits financiers liés à cette devise très volatile, mais aucun fonds indiciel ETF n'avait jusque là été validé comme respectant la réglementation européenne Ucits, a expliqué Melanion Capital à l'AFP. Cette régulation garantit certaines protections aux particuliers qui investiraient dans le fonds.

Le fonds (ETF) ne sera pas directement adossé à la devise virtuelle, mais il cherchera à reproduire la performance d'un panier de sociétés impliquées dans le bitcoin, et qui sont cotées en Amérique du Nord et en Europe.

"C'est la première fois qu'on valide un véhicule d'investissement qui permet une exposition à un actif qui est assez volatil mais qui, pour autant, répond à tous les critères pour protéger les investisseurs", explique à l'AFP Louis-Arnaud Nguyen, consultant spécialisé dans la technologie "blockchain" (chaîne de blocs) dans le cabinet Azzana. En pratique, les investisseurs resteront soumis aux variations de la valeur du bitcoin, mais ils s'affranchiront de certains risques liés à la possession directe de la cryptomonnaie, comme le piratage ou la perte. En revanche, ils devront payer des frais de gestion à hauteur de 0,75% de leur mise.

"C'est un très bon outil pour les acteurs qui ne connaissent rien aux cryptomonnaies et au bitcoin, et qui veulent pouvoir s'exposer", résume Louis-Arnaud Nguyen.

L'ETF du français Melanion s'échangera "dans un premier temps" sur la place boursière paneuropéenne Euronext, qui gère notamment la Bourse de Paris.

Ce nouveau fonds indiciel s'appuiera sur un indice mis au point par Melanion, le "Melanion Bitcoin Exposure Index", rééquilibré par trimestre, "le troisième vendredi de mars, juin, septembre et décembre, après la clôture du marché", indique la société dans un communiqué.

Le bitcoin, comme d'autres devises virtuelles, a vu sa valeur s'envoler en 2020 et en début d'année 2021, dopée par des boursicoteurs ayant du temps et de l'argent pendant la pandémie. Son succès a ainsi attiré de nombreuses banques, courtiers et sociétés d'investissement, qui cherchent à le rendre accessible à leurs clients.

Ce mardi à 18h30, la valeur du bitcoin s'établissait à plus de 44.000 dollars. Son niveau le plus haut avait été atteint à la mi-avril, à plus de 64.000 dollars.

