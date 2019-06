Donald Trump a sévèrement pris à partie la Banque centrale américaine lundi, l'accusant d'être un "enfant têtu" qui refuse de baisser les taux d'intérêt pour stimuler la croissance et contrer les concurrents des Etats-Unis.

Dans deux tweets au ton cinglant, le président américain fulmine contre la Fed qu'il accuse de "ne pas savoir ce qu'elle fait", d'être "un enfant têtu" et d'"avoir tout raté! ".

Il reproche à l'institut d'émission d'avoir augmenté les taux d'intérêt "beaucoup trop vite" et affirme que si elle avait pris les bonnes décisions l'indice boursier Dow Jones "afficherait des milliers de points de plus et le PIB (grimperait) de 4 voire 5%".

La Banque centrale a augmenté les taux à neuf reprises entre 2015 et décembre 2018 au grand dam du président, mais aussi de certains économistes qui reprochent à l'institution d'avoir agi à contretemps alors que la première économie du monde montre des signes de ralentissement et que l'environnement mondial se dégrade.

Toutefois, la Fed a signalé à l'issue de sa réunion la semaine dernière qu'elle n'écartait plus l'idée d'un assouplissement de sa politique monétaire, notamment si l'inflation restait à des niveaux aussi bas et si la guerre commerciale avec la Chine s'enflammait davantage.