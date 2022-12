Trop chers, les tarifs des huissiers?

Le ministre de la Justice entend lutter contre "l'industrie de la dette". Les huissiers doivent être plus abordables et leurs honoraires plus transparents, estime le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), cité dans De Morgen.

