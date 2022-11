La BRI (Banque des Règlements Internationaux) est l'institution qui gère les réserves des banques centrales et travaille à la stabilité financière mondiale. Elle se présente souvent comme "la banque des banques centrales".

Le département économique et monétaire de l'institution s'est penché dans une étude qui vient de sortir sur le marché des crypto actifs et plus spécialement sur l'adoption par les investisseurs particuliers d'applications permettant d'acheter ou de vendre des crypto-actifs (https://www.bis.org/publ/work1049.pdf). Et le moins que l'on puisse dire est que d'après ses conclusions, les investisseurs particuliers ne sont pas à la fête.Tout d'abord, ils sont prisonniers du biais cognitif qui veut que quand une action monte, on est enclin à penser qu'elle continuera encore de monter. "Une hausse du prix du bitcoin est suivie par l'entrée de nouveaux utilisateurs (de ces applications d'échanges de crypto actifs)". Près des trois quarts des utilisateurs de ces applications les ont téléchargées lorsque le bitcoin dépassait les 20.000 dollars, notent les auteurs de l'étude "Environ 40 % de ces nouveaux utilisateurs sont des hommes de moins de 35 ans, communément identifiés comme le segment de la population le plus " demandeur de risque "", ajoutent-ils.En moyenne, une perte de 48% Mais le comportement moutonnier, malheureusement, n'est pas gagnant. "Dans l'ensemble, les calculs de retour sur investissement suggèrent qu'environ trois quarts des utilisateurs ont perdu de l'argent sur leurs investissements en bitcoins". Les experts de la BRI ont fait un petit calcul : "si l'on suppose que chaque nouvel utilisateur a acheté pour 100 dollars de bitcoins le premier mois où il a téléchargé l'application, puis 100 dollars chaque mois suivant, 81 % des utilisateurs auraient perdu de l'argent". L'investisseur médian aurait perdu 431 dollars, soit 48 % du total des 900 dollars qu'il aurait investis.Dernier détail : c'est "toudis les p'tits qu'on spotche". Le nombre de bitcoins sur le marché est quasiment fixe (21 millions). Il faut donc que certains vendent aux particuliers qui veulent acheter ? Et qui vend ? Les grands investisseurs. En période de hausse des prix, la BRI observe que les petits portefeuilles de bitcoins (ceux qui détiennent moins de 1.000 bitcoins) ont tendance à augmenter, alors que les plus gros détenteurs - les "humpbacks" (les "baleines à bosses", c'est-à-dire les investisseurs qui possèdent chacun plus de 100.000 bitcoins) - ont tendance à vendre. "Ceci, une fois encore, est cohérent avec un marché soutenu par les nouveaux entrants, permettant aux premiers investisseurs et aux initiés d'encaisser des gains à leurs dépens"., soulignent les auteurs de l'étude.