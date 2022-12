Alors que les réseaux d'agences bancaires se réduisent depuis des années, plus de deux millions de Belges n'ont pas accès à la banque numérique, selon le rapport annuel de l'ASBL Financité, cité lundi par le journal Le Soir.

Les fermetures toujours plus nombreuses d'agences bancaires et la suppression régulière de distributeurs de billets sont deux tendances lourdes qui fragilisent l'accessibilité bancaire de celles et ceux qui n'utilisent pas les services bancaires "digitaux" (sur téléphone ou sur ordinateur), par choix ou par manque de moyens. Un problème qui "n'est pas limité aux personnes âgées", souligne-t-on.

Selon les données de Financité, la Belgique comptait encore, fin 2000, 12.751 points de contact bancaires contre seulement 3.809 fin 2021. Et avec un peu moins de 489 distributeurs de billets par million d'habitants, notre pays est désormais bien en deçà de la moyenne en zone euro (807 machines par million de personnes).

